Scooter kiralama şirketi Binbin'in halka arzı bugün başlıyor. 17 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da, 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü ile işlem görecek. BIST kodu 'BINBIN' olarak belirlenen firma elde edeceği fonun en büyük kısmını mal ve hizmet alımı ile borç ödemesi için kullanacak. İşte, Binbin halka arz detayları...