BİNANCE SON DURUM 18 Nisan 2022| Binance çöktü mü, ne zaman düzelecek? Binance TR yanlış veri türü hatası nedir?

Binance yanlış veri türü hatası alan vatandaşlar “Binance çöktü mü, ne zaman düzelecek?” sorusuna yanıt aradı. Binance TR’de daha önce de karşılaşılan bu sorun ile ilgili açıklama yapılmış, güncelleme sırasında erişim problemleri yaşanabildiği belirtilmişti. Dönem dönem uygulamalarda böyle hatalarla karşılaşan sistem kullanıcıları kurum tarafından konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İşte, ayrıntılar…

BINANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Sistem kullanıcıları işlem sırasında veri türü hatası ile karşılaşırken konuyla ilgili Binance yetkililerinde bir açıklama yapılmadı.

BINANCE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Binance sisteminin ne zaman düzeleceğine dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Uygulamada daha önce de böyle sorunlar yaşanmıştı ve konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştı;

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.

BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?

Binance TR uygulamasında daha önce de yaşanan bu sorunla ilgili Biance tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması sırasında Binance TR üzerinde kullanıcı fonksiyonlarına erişim sağlanamadığı açıklanmıştı.