İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) 5. yaptırım paketi doğrultusunda Rus kullanıcılara yönelik kurallarda değişikliğe gittiğini açıkladı.
Firmadan yapılan yazılı açıklamada 10.000 Euro ve üzeri kripto varlığı bulunan Rus kullanıcılar işlem yapamayacak ve yeni para yatıramayacak. Söz konusu kullanıcılar sadece para çekimi gerçekleştirebilecek.
Opsiyon sözleşmeleri gibi türev ürünlerde yatırımı bulunan Rus kullanıcılara pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verilecek.
Platform 10.000 Euro ve altında değerde kripto varlığı olan Rus kullanıcılara ise adres ve kimlik bilgilerini kanıtlamaları koşuluyla hizmet vermeyi sürdürecek. Bu koşul ülkeleri dışında yaşayan Rus vatandaşlarını da kapsıyor.
'DİĞERLERİ DE AYNI KURALLARI UYGULAMALI'
Açıklamada "Bu kararlar potansiyel olarak normal Rus vatandaşları için kısıtlayıcı olsa da Binance'in yaptırımları uygulama konusunda sektöre öncülük etmeye devam etmesi gerekiyor. Tüm diğer ana borsaların da aynı kuralları yakında uygulaması gerektiğine inanıyoruz" denildi.
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