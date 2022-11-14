FTX CEO'SU SERVETİNİN YÜZDE 94'ÜNÜ KAYBETTİ

FTX CEO’su Sam Bankman- Fried ise servetinin yüzde 94’ünü kaybetmiş durumda. Kendisi tek bir günde en çok para kaybeden kişi rekorunu kırdı.

ABD’de iflas sürecini başlatan FTX’in en az 1 milyar dolarlık müşteri fonu da kaybolmuş durumda.

Reuters haberine göre konuya vakıf en az iki kaynak, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi Sam Bankman-Fried’in FTX'ten 10 milyar dolarlık müşteri fonunu gizlice Bankman-Fried'ın ticaret şirketi Alameda Research'e aktardığını söyledi.