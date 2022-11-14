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Binance kurucu Zhao uyarılarda bulundu! Yatırımcılar ise Bitcoin alımı için fırsat diyor!

FTX’in kripto para borsasına yarattığı etki nedeniyle piyasadaki düşüş etkisini sürdürüyor. Bitcoin bu sabah yüzde 5.1 değer kaybederek 15.973 dolara gerilemişti. Binance kurucusu Zhao ise finansal çöküş için uyarıda bulundu. Yatırımcılar ise Bitcoin'de yaşanan düşüşün alım için fırsat olabileceğini düşünüyor.

Giriş: 14.11.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • ZHAO KADEMELİ ÇÖKÜŞ İÇİN UYARDI!

    Bitcoin, 14 Kasım itibarı ile 16.740 dolar üzerinden işlem görüyor. Binance kurucusu Zhao, son dönemlerde kripto para piyasasında yaşanan dalgalanma ve finansal çöküş konusunda uyarılarda bulundu. 

    Dünyanın en büyük kripto borsası Binance kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Chamgpeng Zhao, FTX’in yarattığı etkinin henüz net bir şekilde hissedilmediğini belirtti.

  • BİTCOİN 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

    Zhao “kademeli” kripto piyasa krizi ve finansal çöküş hakkında bir takım uyarılarda bulundu.

    Geçtiğimiz hafta Bitcoin son 2 yılın en düşük seviyesini görmüştü. Haftalık olarak bakıldığında Bitcoin’in kaybı yüzde 21.89 olarak yer aldı.

  • Binance kurucusu Zhao, kripto para piyasası hakkında değerlendirmeler ve uyarılarda bulundu. Financal Times gazetesine verdiği röportajda Zhao kripto para borsasının 2008’de yaşadığı 1 triyon dolarlık finansal çöküş ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

    FTX’den sonra daha fazla şirketin benzer şekilde başarısızlığa uğrayabileceğini söyleyen Zhao henüz FTX’de yaşanan krizin kripto borsasına yansımadığını söyledi.

  • BİTCOİN'İN DÜŞÜŞÜ ALIM İÇİN FIRSAT MI?

    Bu duruma rağmen hızla değer kaybeden Bitcoin’i satın almak için durumu fırsat gören yatırımcılar da var.

    Bitcoin ve diğer altcoinlerde düşüş dalgası yaşanırken alım için fırsat olabileceği de belirtiliyor. Yatırımcılar alım yapacak kişilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

  • 2023 yılında yaşanacak boğa hareketi öncesi sancılı bir döneme giren kripto piyasası için uzun vadede iyi bir alım fırsatı olabileceğini belirten yatırımcılar, kesinlikle borç, ev, araba gibi varlıkları satarak bu piyasaya girilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyor.

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