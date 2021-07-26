Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin CEO'su Changpeng Zhao, Binace US'in halka açılabileceğini söyledi.

Tayland'da Siam Commercial Bank'ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikmte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değelendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" diye konuştu.

Zhao, Binance'nin kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.