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Bitcoin cuma günü yüzde 10'u aşkın bir yükseliş yaşadı. Ardından haftasonu ve bugün nispeten yatay bir seyir izledi. Bugün saat 12.4o itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.2 değer kaybederek 47.660 dolara geriledi.

Ethereum da yüzde 0.9'luk düşüşle 3.351 dolara çekildi.

Son 3 gündür kripto para piyasası açısından durağan geçse de piyasa değeri bakımından sıralamalarda heyecanlı değişimler yaşanıyor.

YİNE SOLLADI

Cumartesi günü Binance Coin, Cardano'yu (ADA) geçerek 3. büyük kripto para konumuna yükselmişti. Dün ise ADA yeniden üçüncü sıraya yükseldi.

Bugün ise sıralamada yeniden değişim yaşandı. Binance Coin son 24 saatte yüzde 0.9 değer kaybederek 420 dolara geriledi. ADA ise yüzde 2.9 düşerek 2.18 dolara indi. Böylece Binance Coin'in toplam piyasa değeri 70.6 milyar dolar, ADA'nınki ise 70 milyar dolar oldu. Yani Binance Coin yeniden ADA'nın önüne geçti.