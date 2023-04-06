"RİSK ANALİZ RAPORU YAPTIRMAK ZORUNDAYIZ"
Menzil Sitesi Kooperatif Başkanı Ayşe Birgül Kollu, "2010 yılında sitenin ruhsatlarını aldık. Binalar 1986 yapımı olduğu için tapuları aldık ve kat ittifakına girdik ama kat mülkiyetine giremedik. Kat mülkiyetine giremediğimiz için iskanlarımızı alamadık. İskanlarımızı alamadığımız için bu depremlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi 1999 yılındaki Düzce, İzmir depremlerinden sonra bize dilekçeler yolladı. 'Karot numuneleriniz düşük, acilen risk analiz raporu yapmanız gerekiyor. Yaptırmadığınız takdirde mühürlenecek, güçlendirme yapmanız gerekir. Düzce depreminden sonra bunu yapmadık. Hatay depreminden sonra risk analiz raporu yaptırmak zorundayız" diye konuştu.