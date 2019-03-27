Çocuklar müzik aletleri çalarak `Hoş geldin Binali amca´ diye tempo tuttular. Yıldırım ardından Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi´ne geçti. Burada ders çalışan öğrencileri fark etti.

DHA'nın haberine göre Yıldırım, 8´inci sınıf öğrencisi Deniz ve Nisa´nın liseye hazırlık için matematik soruları çözdüğünü gördü. Binali Yıldırım, çocukların "Özdeşlik sorusunu çözemedik" diye yardım istemesi üzerine yanlarına yere oturarak problemin nasıl çözüleceğini anlattı.