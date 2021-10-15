Binali Yıldırım, Macaristan'da Türk Konseyi'nin düzenlediği konferansa katıldı

AA

Yıldırım, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Enstitüsü, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Araştırmalar Merkezi tarafından Budapeşte'de düzenlenen, "Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk Devletleri ve iş birliği: Güney Kafkasya'da bölgesel barış ve iş birliği için yeni fırsatlar" konulu uluslararası konferansta konuştu.

Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin, bağımsızlıklarından bu yana devlet ve ulus inşa süreçleri açısından dikkate değer başarılara imza attığını belirten Yıldırım, 30 yıldan kısa sürede iyi işleyen piyasa ekonomisine ulaşmayı ve uluslararası ekonomik-siyasi sistemin ayrılmaz parçası haline gelmeyi başardıklarını söyledi.

Ortak tarih, dil ve kültürü paylaşan Türk devletlerinin birbirine daha da yakınlaştığını ifade eden Yıldırım, bu yakınlaşmanın, Türk Konseyi'nin "Türk iş birliğinin ortak evi" olarak kurulmasıyla sonuçlandığını kaydetti.

Yıldırım, "Bugün, 'oyunun kurallarını' değiştiren bir statüde olan Türk devletlerinin rızası olmadan Avrasya'da herhangi bir şekilde harekete geçmek mümkün değil. Nitekim, tarihi İpek Yolu üzerinde 4,5 kilometrekarelik geniş bir coğrafyada yer alan, 160 milyonluk toplam nüfusu ve 1,5 trilyon doları aşan gayri safi yurt içi hasılası ile Türk Ülkeleri, bölgesel gelişmelere yön verecek önemli bir siyasi ve ekonomik güce sahiptir. Sorumlu bir bölgesel aktör olarak Türk Konseyi, üye ülkeleri -Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ve gözlemci üye Macaristan ile bu yönde önemli bir çekim alanı oluşturmaktadır. Türkmenistan'ın da gözlemci olarak katılımıyla Türk iş birliği zincirinin tüm halkaları tamamlanacak ve birlikte daha güçlü olacağız." diye konuştu.

Yıldırım, Türk Konseyi'nin, dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrük, turizm, medya, eğitim, diasporadan gençlik ve spora kadar çok çeşitli alanlarda üye ve gözlemci devletler arasında iş birliği için katalizör görevi görmekte olduğuna dikkati çekti.

Macaristan'ın Konsey çalışmalarına aktif katılımının, iş birliği ruhunu genişlettiğini ve derinleştirdiğini kaydeden Yıldırım, "Macar makamlarının, dün ulaştırma iş birliğini geliştirmeye yönelik somut kararların alındığı Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na da başarıyla ev sahipliği yaptığını belirtmek isterim." dedi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısının tüm Türk dünyası için gurur ve zafer günü olduğunu aktaran Yıldırım, bunun sadece Azerbaycan için tarihi bir başarı değil aynı zamanda Türkiye'nin ve tüm Türk devletlerinin uzun zamandır beklediği zafer olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçivan Özerk Cumhuriyeti arasındaki Zengezur Koridoru, tam faaliyete geçtikten sonra Türk devletleri arasındaki ulaşım bağlantılarının geliştirilmesinde ve tüm bölgede çok taraflı ticareti teşvik etmekte önemli rol oynayacağını belirten Yıldırım, Zengezur Koridoru'nun, kuzey-güney ekseninde de ticari ilişkilerin güçlenmesine vesile olacağını sözlerine ekledi.