09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da kullandığı "Kürdistan" ifadesine ilişkin, "Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz." dedi.
Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği’nin Belgrad Ormanlarında düzenlediği, "48. Peynirli Ekmek Festivali"ne katılan Yıldırım, iki hafta sonra İstanbulluların sandık başına giderek oylarını kullanacaklarını söyledi.
31 Mart'ta yarım kalan işin 23 Haziran'da tamamlanacağını dile getiren Yıldırım, "23 Elazığ'ın plakası. 23 çok önemli bir rakam. 23'te Elazığ'dayız. 24'te Erzincan'dayız ve İstanbul'da zaferimizi birlikte kutlayacağız." diye konuştu.
Son 15 yılda Elazığ'a çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:
"Engelleri geçtik ve Elazığ ile komşu vilayetleri birleştirdik. Elazığ Havalimanı, kente yaraşır şekilde yapıldı. Türkiye'nin her tarafından havalimanları yaptık. Şimdi yapılan havalimanları konuşulmuyor, efendim, 'sen buradan mı gideceksin yoksa oradan mı?' Bunun kavgası yapılıyor. Esas olan buraları yapmaktır. Bu eserleri ortaya koymaktır. Ondan sonra isteyen istediği gibi kullansın. Helal olsun. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz Anadolu topraklarının her köşesine imzamızı atmış, mührümüzü vurmuşuz."
Yıldırım, İstanbul'da 320 bin Elazığlı olduğunu vurgulayarak, "Yavrularınızın geleceği ve hayalinizdeki İstanbul'un gerçekleşmesi için bizimle birlikte yürümeye var mısınız? O halde 23 Haziran'da sandıklara gidiyor muyuz? Tıka basa dolduruyor muyuz? Hiçbir kavgaya, hiçbir tartışmaya meydan vermeden, net bir sonuçla İstanbul'da başkanımızı seçiyor muyuz? Elazığ her zaman yanımızda durdu." ifadelerini kullandı.
Türk Milli Takımı'nın Fransa karşısında elde ettiği başarıya da değinen Yıldırım, Elazığspor'a destek sözü verdi.
"7 TEPELİ İSTANBUL'A 7 BÜYÜK ESER KAZANDIRDIK"
İstanbul'a ve Türkiye'ye çok güzel hizmetleri olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eser kazandırdık. Bunlar neler mi? Hatırlatalım. Bazıları, hayallerini anlatıyor. Biz önce yaptıklarımızı söyleyeyim. Sonra da yapacaklarımızı siz hesap edin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı, Kuzey Marmara Büyük Çevre yolu. Tüneller, metrolar, yollar, kavşaklar bunları saymıyorum. Tevazuya lüzum yok. Ulaşım ve trafik benim işim. Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da haydi haydi çözerim. Rahat olun. 23 Haziran'da hep beraber kararımızı vereceğiz. Ondan sonra evlatlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız velhasıl bu kentte yaşayan 15 milyon hemşehrimiz için 'durmak yok yola devam' diyeceğiz ve daha güzel günleri marka şehir İstanbul'da gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Birinci bayramımızı yaptık. İkinci bayramımız 23 Haziran'da. İstanbul ve demokrasi bayramı var."
Yıldırım, konuşmasının ardından etkinliğin yapıldığı alanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'nin kendisine tuzak kurduğu yönündeki sözlerini sorması üzerine Yıldırım, “Benim o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce çağrımı tekrar ettim. Vali şahsı değil, bu ülkeyi, bu devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile Ekrem Bey haklı bile olsa sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Yerinde olsam özür dilerim. Bu iş bu kadar basit." dedi.
Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesinin farklı yorumlandığına ilişkin bir soruya ise şu cevabı verdi:
"PKK terör örgütüdür. Bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız. Binlerce yıldır bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık. İnadına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu kadar açık ve net söylüyorum."
"İKİ PARTİDEN ARKADAŞLAR GÖRÜŞÜYOR"
Yıldırım, Uğur Dündar’ın moderatörlük kararından vazgeçmesine ilişkin de " 'Adaylara ve demokrasiye zarar verir' diye bir gerekçe ortaya koydu. Ben de anlamadım. Sadece soracaktı, biz de cevap verecektik. Biraz daha açıklasa iyi olurdu. Demek ki bilmediğimiz bir şey oldu ve karar değiştirmek zorunda kaldı. Bunu izah edecek olan da kendisidir. (İkinci bir isim için) İki partiden arkadaşlar görüşüyor. Bir kişi olacak." değerlendirmesini yaptı.
Elazığlılar, Yıldırım'a Elazığspor'un şapka ve tişörtü ile Elazığ kasketi hediye etti. Piknik alanını gezen Binali Yıldırım, bir ailenin daveti üzerine masasına giderek karpuz kesti.
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