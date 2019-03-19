AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 961 mahalle takımının katılacağı "Mahalleler Ligi"nin kurulacağını açıkladı.



Binali Yıldırım, mahalle futbolunu geliştirmek için yeni projesini açıkladı. Mahalle maçları ruhunu geri getirmek için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı. 935 amatör spor kulübüne verilen destek de devam edecek.



Öğrenci ve emeklilerden oluşan spor elçilerinin hakemlik yapacağı mahalle liglerinin şampiyonları amatör ve profesyonel liglere açılma imkânı bulacak. Projeyle mahallelerde komşuluk ilişkilerini geliştirerek İstanbulluluk şuurunu artırmak da hedefleniyor.



Mahalle maçlarının kuralları:



* 3 korner 1 penaltı (penaltıyı kaptan atar)

* Top dışarı kaçarsa atan alır.

* En iyi oynayan iki kişi aynı takımda oynayamaz.

* Kaleci yoksa önce en kilolu kişi kaleye geçer, o maçın yarısını geçirdikten sonra kalanlar sırayla geçerler.

* Topa burun vurmak yasak.

* Kim düşürülürse faulü o kullanır.

* Penaltılarda kaleci değiştirilmez, değiştirilirse iki tane penaltı kullanılır. İlki gol olursa ikincisi kullanılmaz.

* Kaleden kaleye gol olmaz.