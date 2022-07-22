Binada yangın çıktı! Ev sahibi fenalık geçirdi

İHA

Kartal’da 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında fenalık geçiren ev sahibini sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Yangın, Kartal Hürriyet Mahallesi Billur Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katındaki evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken mahalleli sokağa döküldü.

Yangını gören vatandaşlar ise polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yangın nedeniyle fenalaşan ev sahibini olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.