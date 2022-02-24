Buna göre, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 24,1 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2021 yılının 4’üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 14,0, daire sayısı yüzde 16,8, yüzölçümü yüzde 24,1 arttı.
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 56.4'Ü KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Belediyeler tarafından 2021 yılı 4’üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 49,2 milyon m iken; bunun 27,8 milyon metrekaresi konut, 11,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY YÜZDE 69.2 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU
Belediyeler tarafından 2021 yılı 4’üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 34,1 milyon metrekaresi ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,0 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 16,8 arttı
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2021 yılının 4’üncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 28,9, daire sayısı yüzde 18,3, yüzölçümü yüzde 16,8 arttı.
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 57.8'İ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Belediyeler tarafından 2021 yılının 4'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 41,7 milyon metrekare iken; bunun 24,1 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY YÜZDE 75.2 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU
Belediyeler tarafından 2021 yılının 4’üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçümü payına 31,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,3 milyon metrekaresi ile sanayi binaları ve depolar izledi.
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