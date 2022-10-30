Bina bekçisini beyzbol sopası ile döverek öldürdüler!

Olay, 31 Mayıs Salı günü saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan boş bir binada yaşayıp, aynı zamanda binanın bekçiliğini yapan Mehmet Göçer’in (40) bulunduğu yere motosikletle gelen 3 kişi binaya girmek istedi. Mehmet Göçer ise zanlıları binaya almadı. Uyarının ardından motosikletle sokaktan uzaklaşan saldırganlar, bir süre sonra tekrar gelerek binaya girmek isteyince bekçi Göçer ile aralarında tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen bir saldırgan, motosikletiyle yaralanmalı kazaya karışınca yakayı ele verdi. Dehşet anları kameralara yansırken, yaklaşık 4 ay komada kalan bina bekçisi ise hayatını kaybetti.

Taksim’de boş bir binaya girmek istedikleri sırada binanın bekçisi tarafından engellenen zanlılar, bir süre sonra geri gelerek bekçiyi beyzbol sopası ve kaskla döverek ağır yaraladı.

BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜLER

Yaşanan tartışmanın ardından saldırganlar, bekçi Göçer’i aralarına alarak beyzbol sopası ve motosiklet kaskıyla başına vurarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bekçi Göçer’i ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan ve bilinci kapalı olan Mehmet Göçer, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Ağır yaralanan Göçer’in daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edildi.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli 3 kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren saldırganları sokağa geldikleri motosikletin plakası ele verdi. Motosikletten yola çıkan polis, motosikletin sahibinin Hakan B. (28) olduğunu tespit etti. Hakan B. olaydan birkaç gün sonra motosikletiyle yaralamalı trafik kazasına karıştı. Bu konuyla ilgili emniyete götürülen Hakan B., “kasten yaralama” suçundan firari olarak arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Hakan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden çalışmalarda diğer 2 şüpheli de yakalandı.

4 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan ağır yaralanan Mehmet Göçer, yaklaşık 4 ay sonra hayatını kaybetti. Göçer’in cenazesi Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaşanan beyzbol sopalı ve kasklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganların bekçiyi aralarına alarak darp ettikleri ve sonrasında kaçtıkları görülüyor.