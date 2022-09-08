Bin yıllık Alparslan sikkesi görücüye çıktı!

İHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu bağışlanan sikke, Antalya'da yaşayan koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı'dan alınarak Ahlat Müze Müdürlüğü’ne getirildi. Müzede oluşturulan özel bir vitrinde sergilenen altın sikke, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor.

"ALPARSLAN'LA ANILAN BİR İLÇEDE BU SİKKENİN SERGİLENMESİ ÇOK ANLAMLI"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, “Sikkemizi, 2-3 gün içerisinde tasarladığımız özel vitrinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu değerli eseri, Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde faaliyet yürüten koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı bağışladı ve bundan dolayı da kendisinin mutluluk duyduğunu ifade etti. Çünkü Ahlat, Alparslan ile anılan bir ilçedir.

Alparslan’la anıldığı için de bu sikkenin burada olmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu süreçte Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel'in ve koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı'nın gerçekten çok destekleri oldu. Kısa süre içerisinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan’a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Çünkü kaynaklarda Malazgirt Savaşı öncesinde Alparslan’ın burada konakladığı, savaş stratejisini burada belirlediği, burada otağını kurduğu biliniyor.

Bu nedenle ziyaretçiler müzede Alparslan’a ait bir eserin olmasını bekliyordu. Bu sikkeyi getirdikten sonra gerçekten gördük ki ziyaretçi sayısında da bir artış söz konusu oldu. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz paylaşımları görenler merak ettikleri için bizzat geldiklerini ifade ediyorlar. Basım yerinin yazıldığı kısım silik olduğundan, sikkenin nerede basıldığı bilinmemekte ancak Alparslan’a ait olduğu üzerinde yazılıdır.

Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazılar yer alıyor. Sikkenin ön yüzünde ‘Adil, Allah’tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah’a aittir’, arka yüzünde ise ‘Muhammed Allah’ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O, Allah kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir’ yazmaktadır" dedi.