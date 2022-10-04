Konser sırasında fenalaşan şarkıcı hayatını kaybetti

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'Almaferte'nin eski davulcusu Bin Valencia, yeni grubu 'Sirio' ile verdiği konser sırasında yaşamını yitirdi. Bin Valencia'nın kurduğu Sirio grubunda eşi ve çocukları da vardı.

Müzisyen Bin Valencia (soldaki) ile Claudio Tano Marciello

Valencia'nın ölüm nedeni açıklanmadı. Bin Valencia'nın ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.

2011'de kurulan ve 2016'da dağılan 'Almafuerte' grubunun davulcusu olarak tanınan Bin Valencia, daha sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte 'Sirio' grubunu kurmuştu.