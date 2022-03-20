Bin liralık alacak kavgası: 2 yaralı

İHA

Samsun'da bir şahsın bin lira alacağı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Bin lira alacak yüzünden çıkan kavgada yumrumlar ve silahlar konuştu. Kavgada tabancayla vurulan E.C. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan B.Ö. (29) ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolunda kırık ve kaburgasında çatlak olduğu tespit edilen B.Ö., polise verdiği ilk ifadesinde, "Bin lira borcum vardı. Bu para için bana 4-5 kişi saldırdı. Bende silah yoktu. Bana onlar tabancayla ateş açtı. Ben kimseyi silahla yaralamadım" dedi.

Olayda yaralanan E.C.'nin kim tarafından vurulduğunu araştırılıyor.