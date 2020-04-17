Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM'in açılış ve kapanış saatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle değiştirildi.

Pek çok vatandaş, BİM şubelerinin yeni çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

BİM'İN (KOVİD-19 ÖNLEMLERİ) ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 10.00’da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 20.00’a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder ve şubelerde öğle molası yoktur.

BİM marketler; hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermeye devam eder.

BİM ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİM merkez binası, Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesinin santraline 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

BİM'in çağrı merkezi numarası ise 0850 254 44 44'tür.