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BİM: Rekabet cezasının iptali davası reddedildi

BİM, Rekabet Kurumu tarafından verilen cezanın iptaline yönelik davanın esastan reddedildiğini duyurdu. Karara bir üst mahkeme nezdinde itiraz edeceğini bildirdi

Giriş: 24.04.2023 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
BİM: Rekabet cezasının iptali davası reddedildi
HABERTURK.COM

BİM'in, 5 zincir market ve bir tedarikçi şirkete Rekabet Kurumu tarafından verilen cezanın iptali için ilk derece mahkemede açtığı dava esastan reddedildi.

BİM'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu.

Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır."

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