BİM, Rekabet cezasını erken ödedi

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BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen 958 milyon cezayı erken ödediğini açıkladı. Firma tarafından yapılan açıklamada yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanıldığı ve 718 milyon 596 bin liralık ceza ödemesi yapıldığı bildirildi.

'KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR'

BİM'in KAP açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"30 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği duyurulmuştu. Şirketimize iletilen para cezası, %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718.596.896 TL olarak 17 Şubat 2022 tarihinde ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31.12.2021 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacaktır. Cezanın ödenmesi veya Şirket mali tablolarına yansıtılması cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmemekte olup, cezanın iptaline ilişkin ilgili mahkemede yasal süre içinde dava açılacaktır."

Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, 5 zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, “kartel” oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında ağır cezalar verilmişti.