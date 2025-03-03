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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BİM rekabet cezası için itiraz başvurusunda bulundu - İş-Yaşam Haberleri

        BİM rekabet cezası için itiraz başvurusunda bulundu

        BİM, 1,3 milyar liralık rekabet cezası için Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:00
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        BİM rekabet cezası için itiraz başvurusunda bulundu
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        BİM, rekabet cezası ile ilgili itiraz sürecini başlattı.

        Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 1,3 milyar liralık cezanın geri alınması istemiyle Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapıldığı bildirildi.

        Rekabet Kurumu (RK), BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası vermişti.

        Rekabet Kurumu'nun "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla yaptığı açıklamada, "yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin" gerçekleştirildiği ve kurum tarafından yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedildiği ifade edilmişti.

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