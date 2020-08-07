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BİM pay geri alım programı başlattığını ve azami 10 milyon lira TL nominal paya kadar geri alım yapacağını duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, geri alım programı için ayrılan azami fonun 700 milyon lira olduğunu belirtti. BİM hisseleri yüzde 0.96 artışla 63.10 liradan kapandı