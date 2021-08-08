Koronavirüs salgını nedeniyle çok uzun süre çalışma saatleri sınırlandırılan marketlerin mesai saatleri gündemde. Alışveriş yapmak için zincir marketleri kullanan vatandaşlar BİM marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. İşte mesai saatleri hakkında merak edilenler...

BİM MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Covid-19 salgını kapsamında çalışma saatleri değiştirilen marketlerin mesai saatleriyle ilgili kısıtlama kaldırıldı marketlerin çalışma saatleri normal saatlerine geri döndü

BİM marketlerinin şubeleri genellikle 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu tatili BİM çalışma saatlerini değiştirmiyor.