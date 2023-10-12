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        Haberler Gündem BİM'e spor malzemeleri geliyor! 13 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?

        BİM'e spor malzemeleri geliyor! İşte 13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM aktüel ürünler indirim listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. BİM'de bu hafta oyuncaklardan oyun çeşitlerine, tekstil ürünlerinden terlik çeşitlerine kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan spor malzemeleri dikkat çekti. İşte 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 12.10.2023 - 08:44
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          BİM aktüel ürünler indirim kataloğu tam fiyat listesi her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanıyor. 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda spor ürünleri indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. BİM kataloğunda Cuma günü satışa çıkacak olan kemerli masaj aleti, multi stepper, boks torbası ve karın kası sistemi dikkat çekti. İşte 13 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler indirimli fiyat listesi...

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          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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