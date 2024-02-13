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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM'e elektrikli bisiklet ve airfryer geliyor! BİM aktüel 16 Şubat 2024 kataloğu: Bu hafta BİM'de neler, hangi ürünler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM 16 Şubat 2024 kataloğu: İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte yeni aya özel 16 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 18:47 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:47
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          BİM aktüel ürünler 16 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 16 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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