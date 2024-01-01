BİM'e düdüklü tencere ve airfryer geliyor! İşte 5 Ocak BİM aktüel kataloğu
BİM, 5 Ocak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta Cuma günü Türkiye'nin tüm BİM şubelerine yollanacak indirimli ürünlerde airfryer, düdüklü tencere, sakal kesme makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi çeşitli ürünler var. İşte, 5 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
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BİM aktüel 5 Ocak... BİM 5 Ocak 2024 Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'in şubelerine elektrik süpürgesi, televizyon, airfryer, ütü, düdüklü tencere gibi birçok elektronik alet geliyor. İşte, 5 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
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1000W Yeni Nesil Düdüklü Tencere 2.999 TL
Philips buhar kazanlı ütü 3.799 TL
Luxell XXL 7,5 lt fastfryer 2.499 TL
Stanley adventure 1 lt 999 tl
Philips sakal düzeltici 439 TL
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LG 55 inç UHD WEBOS smart TV 18.999 TL
Dijitsu 43 inç fhd Android smart TV 5.799 TL
Nordmende 55 inci UHD Android TV 10.999 TL
HP Notebook AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle11.429 TL
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Katlanır yatak 999 TL
Çubuk blender 399 TL
Elektrikli süpürge 2.699 TL
Dijitsu 65 inç UHD Webos TV 14.799 TL
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Tecno spark 10 akıllı telefon 5.699 TL
Philips hızlı şarj aleti 199 TL
Philips el feneri 149 TL
Benante melamin kek fanusu 149 TL
Spatula ekmek kutusu 6 parça 149 TL
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Standlı servis seti 9 parça 149 TL
Mutfak seti pedallı 5 lt çöp kovası 149 TL
Raf ünitesi 149 TL
Cam kurabiyelik 149 TL
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