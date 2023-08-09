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        Haberler Alışveriş BİM'e derin dondurucu geliyor! 11 Ağustos 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        BİM'e derin dondurucu geliyor! 11 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte satışa sunuldu. Tekstil ürünlerinden mutfak gereçlerine, plastik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün 11 Ağustos Cuma gününden itibaren raflardaki yerini alacak. İşte 11 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 16:36
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden farklı ürünlerle satışa çıkıyor. 11 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda televizyondan buharlı ütüye, vantilatörden derin dondurucuya kadar onlarca ürün raflardaki yerini alacak. İşte 11 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        • 2

          11 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          65 inç Android Led TV 10.999,00 TL

          58 inç Android Led TV 8.499,00 TL

          Buharlı Ütü 499,00 TL

          Vantilatör 399,00 TL

        • 3

          4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.799,00 TL

          Tezgahlı Buzdolabı 3.199,00 TL

          Ezme Karnıyarık Tenceresi 349,00 TL

          Elektrikli Düdüklü Tencere 1.299,00 TL

        • 4

          Çift Kişilik Nevresim Seti 289,00 TL

          Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 69,00 TL

          Katlanır Yatak 799,00 TL

          Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89,00 TL

          Basic Tişört 59,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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