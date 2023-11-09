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        Haberler Gündem BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! İşte 8 ve 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM aktüel ürünler indirimli fiyat listesi ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas'tan Mega Robot Blender Set'e, 3'lü Meşrubat Bardağı'ndan 12 Parça Yemek Takımı'na kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet dikkat çekti. İşte 8-10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 01:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 01:43
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı, Çarşamba ve Cuma günlerine özel olmak üzere yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı onlarca ürünü satışa çıkartan BİM'e bu hafta 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor. 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda android televizyondan tezgah altı buzdolabına, saç kurutma makinesinden blender setine kadar pek çok ürün raflardaki yerini alıyor. İşte 8 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        • 2

          8 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          3D Yazıcı 17.999,00 TL

        • 3

          10 KASIM CUMA BİM AKTÜEL TAM FİYAT LİSTESİ

          Elektirkli Bisiklet MJ-1 12.999,00 TL

          Elektirkli Bisiklet ZF10 12.999,00 TL

        • 4

          50 İnç UHD Android Led TV 8.499,00 TL

          Tezgah Altı Buzdolabı 3.499,00 TL

          Blender Seti 849,00 TL

        • 5

          Izgara Tava 599,00 TL

          Derin Tencere 399,00 TL

          12 Parça Yemek Takımı 399,00 TL

        • 6

          Bambu Peynir Sunum Tablası 179,00 TL

          Sunum/Kesme Tahtası 179,00 TL

          Çok Amaçlı Organizer 109,00 TL

        • 7

          Trekking Ayakkabı 289,00 TL

          Fermuarlı Polar Üst 159,00 TL

          Kadife Pijama Takımı 299,00 TL

        • 8

          Konuşturan Oyuncak 189,00 TL

          Şapkalı Pelüş Tavşan 249,00 TL

          Dedektif Kutu Oyunu 169,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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