BİM'den hisse geri alım kararı

BİM 450 milyon liraya kadar hisse geri alımı yapacağını açıkladı. Firmanın KAP'a dün akşam yolladığı bildirime göre toplam 5.000.000 adet hisse geri alıma konu edilebilecek.
Bu, ortalama hisse geri alım fiyatının 90 lira olması anlamına geliyor. Dün Borsa İstanbul'da işlem gören BİM hisseleri 73 liradan kapanış yaptı.
BİM'in KAP açıklamasında şu bilgiler yer aldı:
"Yönetim Kurulu 06 Aralık 2021 tarihinde;
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,
2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
3) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450.000.000 TL olarak belirlenmesine,
4) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
5) İşlemler için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine
Karar vermiştir."
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