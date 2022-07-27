En çok tercih edilen ve aktüel ürünleriyle gündeme gelen zincir marketlerden BİM, koronavirüs nedeniyle bir dönem çalışma saatleri değişmişti. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından BİM'in çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM haftasonu açık mı? İşte detaylar...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

BİM HAFTA SONU KAÇTA AÇIK MI, KAPALI MI?

BİM, hafta sonu açıktır. Haftasonları 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.