BİM çalışma (mesai) saatleri 2024: BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? - Merak Edilenler Haberleri

BİM çalışma (mesai) saatleri 2024: BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? - Merak Edilenler Haberleri

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Zincir marketlerden biri olarak ülke genelinde birçok şubesi olan BİM belirli saat aralığında müşterilerine hizmet vermektedir. Ülkemizin tüm şubelerinde aynı olan çalışma saatleri bölgesel ya da şubeye göre bir farklılık göstermemektedir. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Mağaza genelde dini bayramların ilk gününde kapalı oluyor. Çalışanlar saat 09.00’da mesaiye başlarlar ve saat 21.00’a kadar çalışırlar. Çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu farklılık göstermemektedir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

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BİM haftanın yedi günü müşterilerine hizmet sunan bir hipermarket zinciridir. BİM saat 09.00’da açılmaktır. Çalışanlar öğle molası gibi bir hizmetten yararlanmaz çünkü vardiyalı olarak çalışırlar. Bu sebeple öğle vakti mağazanın kapanması gibi bir durumdan söz edemeyiz.

BİM saat 21.00’da hizmete son vermektedir. Gün boyu hizmet sunan mağaza sadece Cuma günleri cuma namazı saatleri kapalıdır. Bunun dışında hafta sonu ya da öğle vakti mağaza açıktır.

BİM KAÇA KADAR AÇIK?

BİM mağazaları her gün saat 09.00’da müşteri almaya başlar. Saat 21.00’a kadar hizmet veren BİM, kapılarını tam 21.00’da kapatır. Mağaza hafta sonu da aynı şekilde 21.00’da kapanır.

BİM mağazaları hem cumartesi hem de Pazar günleri açıktır. BİM mağazaları hafta sonu da tıpkı hafta içinde olduğu gibi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermektedir.

BİM AÇILIŞ SAATİ 2024

Hem market ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler hem de katalog ürünlerine sahip olmak isteyenler sabahın ilk saatlerinde BİM mağazalarının önünde yerlerini alıyorlar. Genellikle sayılı getirilen aktüel ürünlerin tükenmemesi için mağazanın açılış saatini kollayan müşterilerin en sık sorduğu soruların başında BİM’in hangi saatte açıldığı gelmektedir. BİM mesai saatleri saat 09.00’da başlamaktadır.

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BİM KAPANIŞ SAATİ 2024

Günümüzde hemen hemen tüm ilçe ve illerde yer alan BİM mağazaları hafta içi ve hafta sonu farklılık göstermeden saat 21.00’da kapanmaktadır. Haftanın her günü standart saat aralığında açılan mağazanın kapanış saati de bölgesel farklılık göstermez.

BİM HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Hız kesmeden hafta sonları da halka hizmet vermeye devam eden BİM, tıpkı hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Hafta sonu saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında BİM açıktır.

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

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