BİM 11 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bir çok üründeki indirim fırsatını yakalamak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da teknolojiden kıyafete, mutfak araç ve gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar çok sayıda ürün indirimli fiyatlarla raflarda olacak. 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 11 EKİM

Kumtel Ankastre Set 899 TL