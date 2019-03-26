Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına mutfak eşyaları ve elektronik aletler ile çıkıyor. BİM 29 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde tencere takımlarının, mutfak eşyalarının ve elektrikli ürünlerinin olduğunu görüyoruz. İşte BİM 29 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu...