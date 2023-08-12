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        Haberler Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet var! 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri neler? - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet var! İşte 18 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Ağustos Cuma gününe özel ürünlerle yayınlandı. 18 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; katlanabilir elektrikli bisiklet, kickscooter, smart tv, kablosuz bluetooth hoparlör, metal merdiven ve kelebek kurutmalık yer alıyor. İşte 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 14:00
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          BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi birbirinden farklı onlarca ürünle birlikte yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günü yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğu kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkan katlanabilir elektrikli bisiklet çeşitleri dikkat çekti. İşte BİM 19 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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