BİM 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...