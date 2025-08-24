BİM aktüel 26 Ağustos kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimleri
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 26 Ağustos BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
Giriş: 24.08.2025 - 22:48 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:58
BİM 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
