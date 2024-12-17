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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu yayında: 20 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimleri

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 20 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:32
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        • 1

          BİM 20 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; dikey süpürge, kahve makinesi, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 20 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...

        • 2

          BİM 20 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

          Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL

          Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

          Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

          Kumtel Mutfak Robotu 975 TL

          Mutfak Baskülü Cam 199 TL

          Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL

        • 3

          BİM 20 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Lav 3'lü Tokyo Su Bardağı 330 cc 79 TL

          Lav 3'lü Tokyo Meşrubat Bardağı 395 cc 89 TL

          Lav 6'lı Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 100 cc 119 TL

          Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 89/139 TL

          Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL

          Emaye Sosluk 189 TL

          Emaye Çaydanlık 599 TL

        • 4

          Oduncu Gömlek Erkek 289 TL

          Dolgulu Mont Erkek Çocuk 499 TL

          Dolgulu Mont Kız Çocuk 499 TL

          El Çantası Erkek 17x21x8,5 cm 279 TL

          Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

          Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 229 TL

          Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 189 TL

        • 5

          Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 99 TL

          Dik Kenarlı Ayaklı Sunum Tabağı 21 cm 119 TL

          Dekoratif Meyve/Salata Kasesi 129 TL

          Melamin Desenli Şekerlik 99 TL

          Melamin Ekmeklik 59 TL

          Kokina Çift Cidarlı Kupa 240 cc 159 TL

          Lav 6 kişilik Kokina Çay Seti 279 TL

          Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL

          Dekoratif Seramik Simli Işıklı Ev 199 TL

        • 6

          Şampiyonluk Parkuru 649 TL

          Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

          Sürtmeli Döner Teker Araba 99 TL

          Sürtmeli Büyük Teker Araba 119 TL

          Su Atan Sürtmeli İtfaiye 299 TL

          Oyuncak Dozer Aracı 99 TL

          Oyuncak Odun Taşıyan Traktör 259 TL

          Manyetik Tablet Yazı Tahtası 89 TL

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