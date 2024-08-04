BİM aktüel ürünler kataloğu: 9 Ağustos BİM aktüel ürünlerde neler var? İndirimli tam liste
BİM Salı ve Cuma gününe ait indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Cuma günü indirime giren ürünler arasında katlanır elektrikli bisiklet yer aldı. Bim 9 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu ile teknoloji, elektrikli ev aletleri indirimleriyle doluyor. İşte yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi
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BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM aktüel ürünler listesinde termos, saç kurutma makinesi, cam ankastre set gibi pek çok farklı ürün raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta cuma günü alıcısıyla buluşacak fırsatları haberimizde derledik. İşte, 4 Ağustos BİM aktüel kataloğu ile Ağustos ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2024
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL
Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL
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Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL
Nautica TWS Kulaklık 349 TL
Nautica Bluetooth Speaker 529 TL
Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL
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