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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: Cam temizleme robotu geliyor! 17-18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Cam temizleme robotu geliyor! 17-18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftanın BİM indirimlerinde cam temizleme robotu yer aldı. Buna ek olarak şampuan, sabun, kangal sucuk, pastörize süt, yoğurtta indirimde bulunuyor. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 17- 18 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:27
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; şampuan, duş jeli, cep telefonu, akıllı saat gibi pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, 17-18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...

        • 2

          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

          Clear Şampuan 600 ml 125 TL

          Sensodyne Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 99 TL

          Mehmet Aydın Katı Sabun 66,50 TL

        • 3

          Dushy Duş Jeli 1 Litre 45 TL

          Komili Sıvı Sabun 4 Litre 67,50

        • 4

          Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 24,90 TL
          Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 239 TL
          Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 199 TL
          Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 49,50 TL
          İçim Az Yağlı Yoğurt 5 Kg 139 TL
          İçim Labne 3x180 gr 89,50 TL
          Yelken Tam Yağlı Klasik Peynir 350 gr 79,50 TL
          Dost Şeftali-Ananaslı Kefir 1 Litre 39,90 TL
          Yörükoğlu Ayran 1 Litre 24,50 TL

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