BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri müşterisi ile buluşuyor. Bu hafta 2 Haziran Cuma günü satışa sunulacak BİM katalog indirimli ürünleri belli oldu. BİM'de bu hafta küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere, mutfak araç gereçlerinden nevresim takımına pek çok ürün satışa sunulacak. İşte 2 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

2 HAZİRAN 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

HP Notebook 7N4W2AA - 8.499 TL

HP Tanklı Yazıcı - 3.599 TL

Dijitsu 32 Inç Uydu Alıcılı TV 32D9800 - 2.199 TL

Dijitsu 50 Inç UHD WEBOS TV 50DW9900 - 6.499 TL

Casper Cep Telefonu - 3.399 TL

Russell Hobbs Satisfry Air Fryer 26510-56 - 2.799 TL

Braun Blender Set MQ5275 - 1.799 TL

Heifer Işıklı Kettle - 329 TL