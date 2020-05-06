BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta 8 Mayıs Cuma günü yerine bugün satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda fırın, ocak, tencere gibi mutfak eşyaları öne çıkıyor. Ayrıca ev tekstili ürünler ve cep telefonu ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri de bugünden itibaren raflarda yerini aldı. BİM 6 Mayıs 2020 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu haberimizde.