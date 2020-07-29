BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta 31 Temmuz Cuma günü yerine bugün satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda katlanabilir elektrikli scooter ve televizyon gibi elektronik ürünlerin yanı sıra çok sayıda züccaciye ve ev tekstili ürünleri öne çıkıyor. BİM 29 Temmuz 2020 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA