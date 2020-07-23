BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu bu haftanın indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler Cuma sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. Züccaciye, mutfak ve tekstil ürünleri BİM'in bu haftaki öne çıkan indirimli ürünleri. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 24 TEMMUZ 2020 CUMA