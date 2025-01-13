BİM aktüel ürünler kataloğu: 14 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı gününden itibaren BİM aktüel kataloğunda salam, piliç, yoğurt, peynir indirimde olacak. Bunun yanı sıra bebek bezi 295 TL, kağıt havlu 65,00 TL, likit mat ruj 289 TL'den satışa çıkıyor. İşte 14 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste
Giriş: 13.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:01
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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok indirim yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler
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