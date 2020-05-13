BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta 15 Mayıs Cuma günü yerine bugün satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda telefon kulaklık gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra, züccaciye ve ev tekstili ürünleri de öne çıkıyor. Bebek ürünleri ise dikkatleri çekiyor. BİM 13 Mayıs 2020 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu haberimizde.