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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: Buz makinesi geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler 5-8 Ağustos 2025: Buz makinesi geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi yayınlandı. BİM 5 Ağustos Salı indirimlerinde bebek bezleri, toz deterjan, pirinç ve ton balığı yer aldı. BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğunda buz makinesi, televizyon, bisiklet, ütü, ocak bulunuyor. İndirimli ürünlerinden faydalanmak isteyenler BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi indirimler var sorusuna yanıt arıyor. İşte, 5-8 Ağustos 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 10:36 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:36
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          BİM 5-8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Toptan fiyatına perakende satış sloganıyla BİM indirimli ürünlerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni haftada en dikkat çeken indirimli ürün buz makinesi oluyor. Peki 5-8 Ağustos 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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