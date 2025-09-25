BİM aktüel ürünler 26 Eylül 2025: Yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda 26 eylül indirimleri belli oldu. Cuma gününden itibaren Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL, Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL, Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL, Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı
- 1
BİM 26 Eylül indirim kataloğu yayınlandı. 26 Eylül Cuma günü BİM'e birçok yeni ürün geliyor. Peki, yeni BİM aktüel kataloğunda neler var?
- 2
BİM AKTÜEL 26 EYLÜL 2025 KATALOĞU
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL
Philips Airfryer 3.790 TL
- 3
Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7