BİM aktüel ürünler 26 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi indirimler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 26 Ağustos itibariyle gazoz, cips, kahve, yüzey temizlik havlusu,oje gibi ürünler, BİM'in uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Naneli ayran 12,50 TL, Dana Kangal Sucuk 209 TL'den satışa çıkaca. Peki, 26 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi indirimler var?
Giriş: 22.08.2025 - 12:35 Güncelleme: 22.08.2025 - 12:35
BİM aktüel ürünler 26 Ağustos 2025 Salı günü indirimleri belli oldu. BİM indirimlerinde Granola çeşitleri yer alıyor. Öte yandan peynir ve yoğurt çeşitleri indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler 22 Ağustos 2025
