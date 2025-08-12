BİM aktüel ürünler 12 Ağustos 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
Salı gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 12 Ağustos'ta Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL, Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 gr 37,50 TL, Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL, Köylüm Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL, Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM 12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu
BİM 12 AĞUSTOS 2025 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Aytaç Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL
Aknaz Tam Yağlı Taze Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 gr 37,50 TL
Köylüm Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 269 TL
Köylüm Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL
Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL
Aytaç Dana Kangal Sucuk 450 gr 179 TL
Namet Soslu Dana Misket-Parmak Köfte 250 gr 85 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169,50 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 95 TL
Dost Ayran 2 L 49,50 TL
Fair Godl Karamel Rüyası 139,50 TL
Sek Labne 3x180 g 99,50 TL
