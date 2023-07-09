BİM aktüel ürünler 11-14 Temmuz 2023 kataloğu yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günleri müşterisiyle buluşuyor. BİM 11-14 Temmuz 2023 indirimli ürünler kataloğu listesinde bulunan ürünler paylaşıldı. 11-14 Temmuz 2023 BİM'de bu hafta; katlanır elektrikli bisiklet, tenis çorabı, ıslak havlu, Kickscooter, lastikli viskon çarşaf, dondurma kaşığı ve onlarca ürün satışa sunuluyor. İşte, 11-14 Temmuz BİM kataloğu fiyat listesi...
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BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler alıcısıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu hafta salı ve cuma günleri satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. İşte, alışverişseverler için BİM 11-14 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri haberimizin devamında...
BİM 11 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g - 155 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g - 155 TL
İçim Labne 400 g - 39,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg - 95 TL
Tukaş Bezelye Konservesi 830 g - 24,50 TL
Şitoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 1 kg - 39,75 TL
Tat Ketçap Mayonez Seti 44,50 TL
Mezzet Meze Çeşitleri 14,50 TL
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Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler - 192,50 TL
Alo Toz Deterjan 8 kg - 169 TL
Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinası Tableti 75'li - 269 TL
Comfort Family Kaşkorse Atlet Kadın - 49,50 TL
Tenis Çorabı 5'li - 45,90 TL
Sleepy Islak Havlu - 16,50 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu - 39,50 TL
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14 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet RSIII Pro Motor: 250 W - 11.999 TL
Rks Katlanır Elektrikli Bisiklet XS35 Pro Motor: 350 W - 15.999 TL
Redbull Racing Kickscooter A6 Pro - 11.999 TL
Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led Tv - 9.999 TL
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Kumtel Siyah Cam Ankastre Set - 4.299 TL
Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı - 2.899 TL
Casper Cep Telefonu - 3.499 TL
Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge - 11.499 TL
Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz - 2.099 TL
Sunny Çay Makinesi - 429 TL
Polosmart Akıllı Saat - 179 TL
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Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike - 125 TL
Akınalbella Yüksek Taban Terlik Kadın - 77,50 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Viskon Çarşaf - 149 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası - 59,50 TL
Askılı Elbise Kadın - 59 TL
Kimono Kadın - 99 TL
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Benante Çerezlik Seti - 119 TL
Glass in Love Borosilikat Kupa - 29,50 TL
Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm - 129 TL
Standlı Servis Seti - 99 TL
Benante Dondurma Kaşığı 22cmx6cm - 45 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet - 39,50 TL