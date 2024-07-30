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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 Ağustos 2024: BİM'de 2 Ağustos Cuma günü neler var? BİM indirim fiyat listesi açıklandı!

        BİM 2 Ağustos Cuma kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM'de bu hafta neler var? BİM 2 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 2 Ağustos 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 22:37 Güncelleme: 30.07.2024 - 22:37
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        • 1

          BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ağustos ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel 2 Ağustos 2024 kataloğu ile ağustos ayına özel indirimli ürünlerin fiyatları...

        • 2

          2 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

          Senna 55′ Frameless Ultra HD Google TV: 12.990 TL

          Dijitsu 50′ Ultra HD Google TV: 9.990 TL

          HP Victus 15.5 Gaming Laptop: 25.990 TL

          Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL

          Polosmart PSSW09 Smart Step: 249 TL

        • 3

          Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL

          Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL

          Fakir Çeyiz Seti 4’lü: 3.990 TL

          Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL

          Kumtel Fastfryer: 1.590 TL

          Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL

          Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL

          Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL

        • 4

          Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: 425 cc 11 TL, 660 cc 12 TL, 1000 cc 13 TL

          Sürgülü Erzak Kabı: 5 Litre 99 TL, 7,5 Litre 109 TL, 10 Litre 139 TL

          Erişte ve Makarna Makinesi: 599 TL

          Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc: 69 TL

          Rakle Desenli Su Bardağı 3’lü: 69 TL

          LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3’lü: 99 TL

          Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 34,50 TL

        • 5

          Maşa Seti 3’lü: 59 TL

          Kaşık Seti 4’lü: 24,50 TL

          Buzluk Çeşitleri: 24,50 TL

          Desenli Metal Tepsi: 49,50 TL

        • 6

          Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı: 159 TL

          Sert Uçlu Pet Tarağı: 149 TL

          Evcil Hayvan Seyahat Kabı ve Suluğu: 249 TL

          Mama Ölçü Kabı: 49 TL

          Otomatik Makaralı Köpek Gezdirme Kayışı: 119 TL

          Olta Kedi Oyuncağı: 49 TL

          Tüy Toplama Eldiveni: 59 TL

          Kedi Boyun Tasması: 29,50 TL

          Köpek Tasması: 49 TL

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